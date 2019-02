Efectivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas recebem formação em busca e salvamento

13/02/2019 01:47 - Modificado em 13/02/2019 01:47

No âmbito do Projecto Blue Sahel, co-financiado pela União Europeia e pelo Reino de Espanha, 22 efectivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas vão ser beneficiados com o curso de Busca e Salvamento, de âmbito marítimo. A formação será ministrada pela Guardia Civil espanhola.

Este primeiro curso, que se realiza na cidade da Praia, e que teve inicio nesta terça-feira, 12, conta com 15 formandos da PN, ramo da Polícia Marítima e 7 das Forças Armadas, ramo da Guarda Costeira e decorre até ao dia 20 do corrente mês.

De acordo com uma nota da Polícia Nacional (PN), com essa acção de formação, os formandos aprenderão novas técnicas de Busca e Salvamento com vista à prestação de um serviço de melhor qualidade. Igualmente, pretende-se formar 45 elementos policiais dos serviços competentes da PN de Cabo Verde e da Guarda Costeira das Forças Armadas, para que possam garantir posteriormente, a transmissão de conhecimentos a outros policiais.

O ato oficial de abertura do referido curso, teve lugar nesta, terça-feira, no Centro Nacional de Formação da PN. O Diretor Nacional da PN, Superintendente Geral, Emanuel Moreno, realçou na ocasião a importância dessa acção de formação na capacitação dos efectivos da Polícia Nacional.

“Estará brevemente no nosso território, o navio da Guardia Civil Rio Tejo para sessões de treinamento, as equipas de formandos, tanto os deste primeiro curso que contempla efectivos das unidades policiais das ilhas de Sotavento, como os do segundo curso, a ser realizado para os efectivos das ilhas de Barlavento. Com este curso, os formandos serão treinados e capacitados em matéria de fiscalização, prestação dos primeiros socorros e outras necessidades de sobrevivência às pessoas e aos equipamentos em perigo” afirma o dirigente, citado pela mesma fonte.

Dolores Rios, Embaixadora do Reino de Espanha, considera que além de fortalecer as capacidades dos elementos policiais, o curso de Buscas e Salvamento deve ser encarado como uma atividade que vem reforçar ainda mais a cooperação existente entre a Polícia Nacional de Cabo Verde e a Guardia Civil espanhola.