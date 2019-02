Mesa redonda no âmbito do Dia Mundial da Rádio

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Rádio que se comemora anualmente a 13 de fevereiro, esta quarta-feira, a Direção Geral da Comunicação Social (DGCS), em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO (CNU) e a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) realiza uma mesa redonda sob o tema “Viabilidade das rádios comunitárias: desafios e perspetivas”.

A mesa redonda está marcada para 13 de fevereiro, a partir das 15h00, no Auditório do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL), no Platô.

Nesta mesa redonda será debatido o “Panorama geral das rádios comunitárias em Cabo Verde”, apresentado o estudo de caso sobre as rádios comunitárias de Cabo Verde e ainda um estudo de caso sobre a Rádio Comunitária Voz de Ponta d’Água.

O Dia Mundial da Rádio foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2011, pois foi neste dia que a Rádio das Nações Unidas emitiu pela primeira vez, em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de seis países.

Nesta 8ª edição a Assembleia das Nações Unidas escolheu o lema “Diálogo, tolerância e paz” e o poder do rádio para promover a compreensão entre as pessoas e o fortalecimento das comunidades.