População da Boa Vista com consultas gratuitas de dermatologia

12/02/2019 14:54 - Modificado em 12/02/2019 14:54

Numa parceria entre a Dermoclin e a Bioderma, de Portugal, um grupo de médicos especializados em dermatologia vai estar a partir de amanhã, 13, na ilha da Boa Vista, para consultas abertas e gratuitas à população.

Essa iniciativa enquadra-se na 6ª Jornada Dermatológica de Cabo Verde, que decorre de 12 a 15 deste mês, nas ilhas de Santiago e da Boa Vista.

Entretanto, essa quarta-feira, serão realizadas consultas abertas no posto de saúde de Fundo das Figueiras, a partir das 14:00, e na quinta-feira, as consultas acontecem no Centro de Saúde da cidade de Sal Rei, entre as 9h e as 14h30. Já no último dia, 15, serão realizadas consultas gratuitas nas escolas.

Mas salienta-se que antes da partida para a ilha das “Dunas”, hoje, os profissionais e especialistas do sector reúnem-se na cidade da Praia, para abordar questões ligadas à saúde pública, como os problemas de pele e doenças cutâneas, entre outros.Esta iniciativa surge com o propósito de através de parcerias com centros de saúde e hospitais, diminuir a lista de espera de consultas de dermatologia, já que no país existem poucos especialistas nesta área.