Mascote dos Jogos Africanos de Praia – Sal 2019 vai entrar na folia do carnaval mindelense

7/02/2019 23:56 - Modificado em 7/02/2019 23:56

A Kretcheu, a tartaruga símbolo da biodiversidade cabo-verdiana, a Mascote dos 1ºs Jogos Africanos de Praia, vai estar em São Vicente de 25 de Fevereiro a 05 de Março, durante as festas do Rei Momo. Segundo a organização esta iniciativa surge para fazer a promoção dos Jogos Africanos de Praia, participando a mascote em várias actividades.



De acordo com a organização o carnaval será aproveitado devido a sua grande concentração de pessoas e de meios de comunicação social, para promover os Jogos Africanos de Praia que se realizam de 14 a 23 de Junho na ilha do Sal, na praia de Santa Maria.



Segundo um comunicado de imprensa, a organização afirma que este é o 1º mega evento desportivo de praia a ser realizado em todo o continente africano. Os Jogos contaram com a presença de 1000 atletas de 54 países africanos em 11 modalidades. “Será uma grande oportunidade para todo o país em termos de divulgação da sua imagem para uma grande dimensão internacional, sendo que a organização originária do evento, o Comité Olímpico Internacional, sediado em 205 países de todo o mundo, nos quais o evento será divulgado”, lê-se.



O evento, para além das actividades desportivas conta também com diversos acontecimentos paralelos, nomeadamente a exposição e venda de artesanato cabo-verdiano e do continente africano, espetáculos musicais, culturais e de dança, degustação e venda de gastronomia cabo-verdiana e do continente africano, exposições sobre todo o trabalho que os Jogos fazem a nível de proteção ambiental e inclusão social, espaço para realização de encontros e reuniões entre investidores nacionais e estrangeiros, espaços de convívio, entre outros.



A mesma fonte aponta que, este evento será amplamente anunciado em todos os canais de divulgação que serão usados pela organização do evento, tal como pelos seus parceiros e patrocinadores que se associaram a ele, permitindo assim uma melhor divulgação de marcas, serviços e o potencial de um país com uma localização geográfica, muito favorável à realização de negócios a nível internacional.

O Carnaval, sendo um dos maiores eventos culturais do país, a organização quer que também ele seja parceiro dos Jogos Africanos de Praia.