Campeonato regional do futebol de São Vicente já rendeu 70 golos

7/02/2019 23:27 - Modificado em 7/02/2019 23:27

Numa altura que se prepara o arranque da segunda volta da maior prova a nível de clubes federados em São Vicente, o NN apresenta, em números, o que já foi feito pelas equipas do G-8, com destaque para a média de 10 golos marcados por jornada, até ao momento.



Sete jornadas e setenta golos marcados. Uma média de 10 golos por jornada. É esse o registo, até ao momento, das 8 equipas envolvidas no principal campeonato de São Vicente.

Os Leões da Rua de Praia surgem no topo como a equipa que por mais vezes já acertou com as redes adversárias, o que já aconteceu por 17 vezes. O Batuque é a equipa que se segue, com 14 golos marcados. A Académica fecha o pódio das equipas com mais golos marcados no regional, somando 12 remates certeiros. Derby e Salamansa (8), Farense (6), Corinthians (4) e Castilho (3), é o registo das demais equipas até ao momento.



No que toca aos golos sofridos, os Leões da Rua de Praia e o Batuque são as equipas menos batidas. Lideram assim a tabela das defesas que menos vezes foram buscar a bola dentro das suas balizas. Cada uma delas sofreu apenas quatro golos. A “Micá” novamente surge a fechar o pódio, desta feita, com 7 golos sofridos, até então. Derby e Farense (8), Castilho (13), Salamansa e Corinthians (14) fecham as estatísticas.



No que diz respeito aos melhores marcadores a luta está renhida. Pibip do Mindelense comanda com 6 golos. O avançado dos encarnados, que esteve de pé quente na jornada 7, frente ao Salamansa, onde fez um hat-trick, atravessa um bom momento. No segundo lugar aparece Balakov do Batuque que já marcou por 5 ocasiões nesta primeira volta do regional. Dudu do Farense e Miká do Salamansa fecham o ‘top 3’ dos melhores marcadores com 4 golos cada, dois avançados que também respiram saúde neste regional.



Importa referir o jovem internacional cabo-verdiano, Bruce, do Batuque, melhor marcador do campeonato regional da época 2017/18, que leva 3 golos marcados. Bruno Silva da Académica, também merece destaque, é que depois de algum tempo fora do plantel da Académica, nas últimas duas jornadas já apontou três golos, entrando na luta pelo título de melhor marcador.



Terminada a primeira volta, os comandados por Rui Alberto Leite são a única equipa invicta na prova. Somam seis vitórias e um empate e totalizam 19 pontos. Por sua vez o Batuque, de Bubista, já venceu por cinco vezes e perdeu duas partidas, perfazendo 15 pontos. A Académica com 13 pontos soma 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Registo idêntico ao da “Micá” é apresentado pelo Derby que soma os mesmos 13 pontos. O Farense, com 12 pontos, também está na lista das equipas que tem 4 vitórias, mas já foi derrotada em três ocasiões.

No que se refere aos três últimos da tabela classificativa, o Salamansa com 5 pontos, venceu apenas uma das sete partidas já disputadas, empatando outras duas. O Corinthians por seu turno, com apenas 2 pontos, ainda não sabe o que é vencer no campeonato regional de futebol, isto depois de ter subido pela primeira vez a liga principal. Charles Spencer já viu a sua equipa empatar duas partidas, e sair derrotada nos outros 5 jogos. Por fim, o Castilho que soma apenas um ponto, fruto de um empate e apresenta um registo quase idêntico ao Corinthians, mas já provaram o sabor amargo da derrota, por seis ocasiões.