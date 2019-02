Derby Vs. CS Mindelense: Um duelo que promete apimentar a luta pelo título

7/02/2019 23:09 - Modificado em 7/02/2019 23:10

Foto: Pitch Moreira

A segunda volta do campeonato regional de futebol em São Vicente arranca neste fim-de-semana e terá como ponto alto o embate entre os Dragões da Praça Estrela e os Leões da Rua de Praia. Um jogo de carácter importantíssimo para as duas equipas no tocante às suas aspirações na luta pelo título em São Vicente, com Batuque e Académica à espreita.



Tido como um dos jogos mais aliciantes de São Vicente, o duelo entre o Derby e o CS Mindelense promete levar muitos adeptos ao Estádio Municipal Adérito Sena. O jogo está marcado para domingo, 10, às 14 horas.



As duas equipas, dois candidatos crónicos à conquista do título, estão separadas por seis pontos, com a vantagem do lado do Mindelense. Líder destacado com 19 pontos, enquanto os azuis e brancos somam 13 pontos. Clássico é clássico e os números são apenas estatísticas quando a bola começar a rolar no tapete verde do Adérito Sena. As duas equipas já se encontraram por duas vezes nesta época desportiva, em jogos com desfecho diferente. Uma vitória do Mindelense (Torneio de Abertura) e um empate no regional.



O Batuque, actual segundo classificado, com 15 pontos, medirá forças com o Corinthians no último jogo da jornada, no domingo às 16 horas e é uma das equipas atentas ao resultado final daquelas duas formações, onde, se vencer, pode manter ou diminuir a vantagem dos encarnados.



A Académica (13) que tem encontro marcado com o Farense, no jogo inaugural da segunda volta, às 14 horas de Sábado, também vai estar a espreita para uma eventual subida na tabela classificativa. Ainda no sábado às 16 horas, a jogo de aflitos entre o Salamansa e o Castilho.