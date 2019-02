Operação Zorro: Velejadores libertados

Todos os arguidos do processo “Operação Zorro” acabaram de ser libertados.

Conforme o NN tinha informado, estava iminente a libertação dos arguidos, após um acordão do Tribunal da Relação ter anulado a sentença e mandado prosseguir o julgamento a partir do momento que o juiz da 1ª Instância negou o requerimento da defesa que pedia a audição das testemunhas brasileiras arroladas no processo.

