Escola de Música Norberto Tavares comemora dois anos com tarde cultural

7/02/2019 15:01 - Modificado em 7/02/2019 15:01

Fundada em 2017, a Escola de Música Norberto Tavares fez dois anos a 2 de fevereiro, mas a comemoração do aniversário acontece esta quinta-feira, 07, no Centro Cultural com o mesmo nome, em Assomada, Santiago.

Na tarde desta quinta-feira, acontece uma tarde cultural. Uma proposta da Noberto Tavares Foundation ( fundadora da escola) e do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina.

Evento contará com a atuação da própria Escola de Música Norberto Tavares, seguindo-se uma apresentação com David Rocha (professor e diretor da instituição) e uma conversa em memória de Norberto Tavares, com António (Totó) Tavares, irmão do saudoso cantor falecido em dezembro de 2010, ele próprio músico e Presidente da Noberto Tavares Foundation.

A comemoração do 2º Aniversário encerra com atuações de Naty Martins, Silvino Tavares, Marlici e Totó Tavares.

Fundada em 17 de Março de 2011 nos Estados Unidos da América (EUA), a Norberto Tavares Foundation é uma organização sem fins lucrativos criada para educar e capacitar jovens através do poder da música e da cultura, bem como prestar assistência a músicos, educadores, idosos e estudantes.

Norberto Tavares nasceu a 06 de Junho de 1956, em Cutelo, arredores da Assomada, município de Santa Catarina, e faleceu a 26 de Dezembro de 2010, em New Bedford, Estados Unidos, vítima de doença prolongada.

Foi compositor, artista performativo popular, ativista social e líder de bandas de Santiago. Fez uma carreira nos Estados Unidos, bem como em Cabo Verde. Antes de se estabelecer no sul da Nova Inglaterra, Tavares mudou-se de Cabo Verde para Portugal, gravando vários álbuns inovadores contendo uma forma atualizada de funaná.

Tavares deu uma contribuição significativa ao movimento da diáspora funda cabo-verdiana dos anos 70 e 80. Tavares é particularmente admirado por seu estilo distinto de funaná, pelas mensagens em suas músicas e por sua excelente musicalidade.