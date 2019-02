Jovem com salário mínimo critica possível aumento salarial dos deputados

7/02/2019 14:38 - Modificado em 7/02/2019 14:39

Em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, no Mindelo, pela Sokols 2017, abordando o tema salarial dos deputados nacionais, uma jovem empregada que recebe o salário mínimo, Milene Santos, diz não haver motivos para a subida salarial dos deputados, pois acredita que há outras áreas cruciais que precisam ser revistas, como a educação e a saúde.

Numa altura em que se especula sobre o aumento salarial dos deputados nacionais, que foi vetado em 2015, pelo PR de Cabo Verde, Milene Santos, não vê motivos para o aumento salarial dos deputados, uma situação que acha desnecessária, porque segundo a mesma existem camadas sociais mais desfavorecidas. O aumento do salário mínimo da classe operária é para Milene, o passe ideal a ser dado neste momento, porque são eles a classe que produz.

“Os deputados discutem coisas desnecessárias. Há coisas que vemos no parlamento desnecessário e que são tristes” acrescenta.

Na opinião de Milene Santos, os partidos devem começar a trabalhar em equipa, para não criarem divergências, e verem o que é o melhor para o povo. A mesma vinca que não é somente por alguém ser da oposição, que vai dizer que é contra tal proposta, porque estão a trabalhar para o povo de Cabo Verde, e não para uma minoria.

“Devem investir em áreas como a saúde, que está precária, principalmente nos atendimentos nos hospitais. Também na educação, porque se não houver bons educadores, não vamos a lado nenhum. Podiam começar por reduzir a carga horária dos professores, principalmente daqueles que trabalham com crianças e adolescentes” assegura.

Por sua vez, Carlos Araújo, diz ter a mesma convicção, assegurando que existem coisas muito mais prioritárias neste momento para serem discutidas, do que realmente o aumento de salarial dos deputados.

“ Existem áreas fulcrais que precisam ser revistas neste momento, como são os casos do ensino. Mas também a questão de entenderem que quem paga os seus salários é o trabalho dos privados. Muitos são aqueles que ficam muito aquém do salário da função pública. E chegou o momento onde as coisas têm que começarem a ser igualadas, de uma certa forma” vinca.