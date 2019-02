Boa Vista: Carnaval 2019 com apoio de 1700 contos da Câmara Municipal

7/02/2019 14:17 - Modificado em 7/02/2019 14:18

O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, augura uma boa festa do Rei Momo na ilha das Dunas. Para isso dispõe de um montante de 1700 contos para o Carnaval 2019. O edil salienta que a CMBV esta a dar “sinais claros que privilegia a cultura popular”.

Este montante, disponibilizado pela Câmara Municipal da Boa Vista, vai ser dividido no apoio aos grupos oficiais e grupos não oficiais. No concurso oficial vão desfilar os grupos, Vindos do Espaço (Rabil) e Maravilhas da Boa Vista (Sal-Rei).

Como grupos não oficiais que também vão dar a seu brilho ao Carnaval 2019 da ilha, estão o Blocona (Centro de Dia para Idosos), Comunidades Africana, Mandingas, Escolas e Jardins Infantis, Grupos de Animação, Delegacia de Saúde, Flor Azul, Fundo das Figueiras e Grupo de Estância de Baixo.

De acordo com a edilidade o montante disponibilizado vai ser distribuído, em relação aos grupos oficiais, para as categorias Rei, Rainha, Mestre de Sala, Rainha de Bateria, Porta-Bandeira, Melhor Carro Alegórico, Música Original, assim como o melhor grupo de Animação e Batucada.

Para José Luís Santos, apoiar os grupos carnavalescos “é um sinal claro que o programa cultural desta edilidade privilegia a cultura popular” nomeadamente, Carnaval e as Festas de Romaria.