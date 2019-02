Mãe diz-se “orgulhosa” de filho que a quer processar por ter nascido

7/02/2019 01:29 - Modificado em 7/02/2019 01:30

Mulher feliz pelo filho se ter tornado “num homem de pensamento independente”.

Foi esta semana notícia a história de Raphael Samuel, homem de 27 anos que quer processar os pais por o terem colocado no mundo “sem a sua autorização”.

A mãe do jovem reagiu agora dizendo-se orgulhosa do filho e que está pronta para enfrentar as consequências que podem advir do processo em causa.

“Se o Raphael arranjar uma explicação racional para como conseguiríamos obter um consentimento para ele nascer, então aceito a minha culpa”, afirma a mulher, citada pelo Mirror.

“A comunicação social concentrou-se apenas numa parte daquilo em que o Raphael acredita. A sua crença no anti-natalismo, a sua preocupação com o gastar recursos da Terra com vidas desnecessárias, a sua sensibilidade para com a dor vivida involuntariamente pelas crianças enquanto crescem foi, infelizmente, posto de parte”, afirma a mulher, dizendo-se ainda orgulhosa por o seu filho se ter tornado “num homem de pensamento independente”.

Recorde-se que o jovem admitiu ter “uma boa relação” com os pais, mas alega que estes apenas o colocaram no mundo para seu próprio prazer. O seu objetivo, com este processo, é dizer aos casais que não são obrigados a ter filhos só porque a sociedade assim o exige.

Por Notícias ao Minuto