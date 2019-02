Sal: Inauguração do busto em homenagem a Tututa Évora

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, vai presidir, na sexta-feira, 08, à cerimónia oficial da inauguração do busto da pianista Tututa Évora à frente da Escola de Artes Tututa, em Espargos-Sal.

O busto da pianista Tututa Évora, da autoria do artista Fábio, e fundido pelo artista plástico Domingos Luísa, é entendido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, como sendo uma homenagem do estado de Cabo Verde, no geral, e do povo da ilha do Sal, em particular, em reconhecimento pela contribuição desta artista “que foi uma mestre do piano e que deixou um grande legado tanto sonoro como também discípulos”.

O assento deste busto, à frente da Escola de Artes Tututa, nos Espargos, faz parte das comemorações do centenário do nascimento Tututa Évora, que abarca um leque de atividades culturais organizadas pela Câmara Municipal do Sal, que se iniciam as 16:50 minutos.

A ocasião vai ser celebrada, ainda, com a publicação das partituras e de algumas das obras da pianista, numa publicação para piano e violão.

Tututa Évora nasceu no Mindelo no dia 06 de janeiro de 1919, tendo falecido na ilha do Sal, onde viveu, a 26 de janeiro de 2014.

Em outubro de 2017, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, disse que para além dos bustos de Ntoni Denti d’Oro, que já foi inaugurado em São Domingos, e de Tututa Évora, que será inaugurada na ilha do Sal, o MCIC também fará um busto de Manuel de Novas para a ilha de São Vicente.

O MCIC garante ainda que a sua ambição é erguer 25 bustos dos artistas mais populares de Cabo Verde até 2021.

De acordo com a edilidade salense, este é um tributo do povo de Cabo Verde e de toda a população da ilha do Sal pelo enorme contributo da artista para a valorização, preservação e promoção da música tradicional cabo-verdiana.