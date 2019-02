S. Vicente: Professores que trabalham com turmas compostas terminam formação

Foto: Inforpress

Terminou nesta quinta-feira, 31, a acção de formação para “reciclagem” de professores que trabalham com turmas compostas em São Vicente, acção promovida pela Delegação Escolar da ilha.

Esta iniciativa formação começou na terça-feira, 29, e, para além dos professores, também contou com a participação dos subdirectores e coordenadores, e que segundo a delegada Maria Helena Andrade, surgiu de forma a ajudar os professores a melhorar as suas estratégias em diferenciação pedagógica, isto para ter o aluno no centro de todo o processo.

De acordo com a mesma, esta capacitação visa melhorar os resultados e está enquadrada no plano de actividades da Delegação Escolar, tendo em conta as necessidades detectadas durante as visitas realizadas no terreno.

“Os próprios professores solicitaram essa acção de reciclagem para melhorarem as suas práticas, então é uma necessidade que eles próprios sentem. Para quem trabalha com turmas compostas é um grande desafio que os professores devem estar a altura” salienta.

Esta acção foi dividida entre a parte teórica e prática e esteve sob a coordenação da professora Margarida Santos. Participaram oito professores, seis coordenadores pedagógicos, inclusive da delegação escolar, e quatro subdirectores pedagógicos.