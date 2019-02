Ministro da Cultura preside ao lançamento da primeira pedra da requalificação do Cineteatro do Paul

1/02/2019 00:58 - Modificado em 1/02/2019 00:58

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente, vai presidir no dia 02 de Fevereiro ao lançamento da primeira pedra para a reabilitação do Cineteatro do Paul, em Santo Antão.

A requalificação deste importante edifício da cultura do Paul, foi reforçada pelo Ministro da Cultura em junho de 2018, na sequência da visita a ilha, afiançou que não iria lançar primeiras pedras para ficarem somente em primeiras pedras, devido as verbas que não estavam ainda inscritas.

Desta feita, o MCIC estará em Santo Antão no sábado, 02 de Fevereiro, onde irá proceder ao lançamento da primeira pedra, o que caiu bem no seio dos paulenses pois há muito aguardavam pelo arranque das obras. Fazendo jus ao dito pelo Ministro, não querem que fique apenas pela primeira pedra.

“Boa notícia. O nosso concelho e os homens da cultura merecem essa infraestrutura. Um bem-haja. Espero que não fique somente na primeira pedra” assegura Paulo Santos.

A Câmara Municipal do Paul convida todos os paulenses, e não só, a tomarem parte neste ato de lançamento da primeira pedra, para o arranque das obras de Requalificação do CineTeatro.