Governo de Cabo Verde recebe donativos de material militar de Luxemburgo e Portugal

1/02/2019 00:19 - Modificado em 1/02/2019 00:19

A doação de material militar pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo ao Governo da República de Cabo Verde, está inserido no âmbito da Cooperação Trilateral Cabo Verde-Luxemburgo-Portugal.

Uma Cooperação Trilateral entre Cabo Verde-Luxemburgo-Portugal, cuja Declaração foi assinada no passado mês de Agosto pelos respetivos Ministros da Defesa, o Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo procederá, enquadrado na segurança marítima, à doação de material militar ao Governo de Cabo Verde, cuja cerimónia de entrega se realiza no dia 01 de fevereiro, no Porto Grande do Mindelo.

O evento será presidido pelo Ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Felipe Tavares, e contará com as presenças do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, da Embaixadora de Portugal em Cabo Verde e da Encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, entre outros.

De entre os materiais a serem doados constam viaturas, armamento e equipamentos que se destinam à Guarda Costeira.

A entrega simbólica do material será feita pela Encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde ao Ministro da Defesa de Cabo Verde