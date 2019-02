Porto da Praia: aprendidas sete toneladas de cocaína num barco

31/01/2019 23:58 - Modificado em 31/01/2019 23:58

A apreensão de sete toneladas de cocaína ocorreu, na tarde de hoje, 31, num barco que estava atracado no cais da Praia. A droga estava acondicionada em contentores no porão. A PJ já confirmou a apreensão, mas ainda não confirmou a quantidade, mas sabe-se que que é a maior apreensão de droga de sempre “a rondar as sete toneladas”. O NN sabe que o referido navio , proveniente da América da Latina, vinha sendo monitorizado pela INTERPOL que alertou a PJ para a chegada do navio à capital cabo-verdiana.

Em atualização