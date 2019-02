Vídeo com intervenções na AN: para “esmaiar” a rir ou para levar a sério ?(c/ vídeo )

31/01/2019 23:40 - Modificado em 1/02/2019 01:25

Um vídeo com intervenções dos deputados nacionais na Assembleia Nacional tornou-se viral na rede social crioula. As reações são muitas. Uns levam a sério, outros assobiam para o lado, e outros riem até “esmaiar”. Da nossa parte esperamos que “não arrebentem com este país”. E que se limitem a chorar de alegria. E no minimio os deputados, que são, comecem a ir ao parlamento para ficarem a saber onde ficam as …. casas de banho . Mas confira no vídeo.