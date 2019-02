Mindelense procura manter-se invicto frente ao Salamansa

31/01/2019 23:32 - Modificado em 31/01/2019 23:32

Foto: Inforpress

Disputa-se neste fim-de-semana a sétima e última jornada da primeira volta do Campeonato Regional de Futebol de S. Vicente. Jornada onde o líder Mindelense defronta o Salamansa, uma das equipas do fundo da tabela, e onde procurará manter a invencibilidade na prova.

Disputadas que já estão seis jornadas, o CS Mindelense, tetra campeão regional, é a única equipa que ainda não provou o sabor amargo da derrota. A equipa já registou cinco vitórias e apenas cedeu um empate frente ao Derby, na primeira jornada da competição.

A caminhada para a revalidação do título ganhou mais força, no final da semana passada, quando os Leões da Rua de Praia viram a distância sobre o segundo aumentada para 4 pontos, depois da derrota do Batuque FC frente à “Micá”.

Nesta última jornada da primeira volta, os encarnados, com 16 pontos, vão enfrentar no domingo, 03, o Salamansa, equipa que ocupa a sexta posição com 5 pontos. Uma equipa envolvida na luta pela fuga à zona de despromoção, mas que se tem revelado um osso duro de roer nos confrontos com o Mindelense.

Este jogo coloca, frente a frente, o melhor ataque da prova – os encarnados que já somam 13 remates certeiros, enquanto a equipa da zona piscatória é o terceiro ataque mais concretizador – com sete golos apontados. Se no ataque a equipa azul tem-se saído bem, o problema maior reside na sua zona defensiva. Já sofreu 10 golos e por isso é uma das defesas mais batidas da prova. Por sua vez, o Mindelense tem o melhor registo defensivo da competição com apenas 3 golos sofridos.

A jornada número sete inicia-se no sábado, 02, com o jogo entre o Corinthians e a Académica, às 14 horas. Ás 16 horas Batuque FC e Castilho encerram os jogos do dia.

No domingo, às 14 horas, sobem ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena, as formações do Derby e Farense. Mindelense e Salamansa, às 16h. encerraram os jogos da jornada.

Na tabela classificativa o Mindelense lidera com 16 pontos. A segunda posição é repartida pelo Batuque e Farense com 12 pontos. Académica e Derby repartem o quarto posto, com 10 pontos cada. No fundo da tabela classificativa estão Salamansa (5), Corinthians (2) e Castilho (1).