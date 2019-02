Bruce “Jogos com Portugal ficaram marcados para a vida inteira”

Fonte: FCF

Após cumprir a sua primeira internacionalização pelos sub-19 de Cabo Verde, Bruce assume que nunca vai esquecer os jogos com Portugal, realizados em Ponte Sor.

A selecção nacional da categoria, disputou dois jogos amigáveis com Portugal e saiu derrotada em ambos os jogos (2-1 e 2-0), tendo o jogador do Batuque FC participado nos dois jogos.

Bruce estreou-se com a camisola dos tubarões azuis na segunda-feira, no primeiro de dois encontros de caracter particular com a selecção portuguesa e esteve em campo 60 minutos. Na segunda partida somou mais 65 minutos. O avançado admite que depois de ouvir o hino nacional e jogar pela primeira vez com o símbolo nacional, não mais vai esquecer este momento. “Foi uma sensação muito boa e de muito orgulho. Os jogos com Portugal ficaram marcados para a vida inteira”.

O jovem internacional cabo-verdiano fez uma avaliação positivamente os dois jogos realizados pela selecção frente a Portugal. Isto, apesar do pouco tempo de trabalho junto com os demais colegas. “Fizemos dois bons jogos, tendo em conta que treinamos apenas uma vez e a outra foi de recuperação. Não conhecemo-nos bem, mas esforçamo-nos muito”.

Agora que já sabe o que é representar o país, Bruce quer tomar-lhe o gosto. “Espero que esta não seja a única vez. Vou continuar a trabalhar para ser chamado mais vezes”.

O sonho é atingir a selecção principal e como diz o avançado, “é continuar a trabalhar, porque sem trabalhar bem, não consegues chegar a nenhum lugar”.