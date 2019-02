Kaká Barbosa é o homenageado da 7ª Edição do Festival Grito Rock Praia 2019

31/01/2019 14:53 - Modificado em 31/01/2019 14:54

O Festival Internacional Grito Rock Praia, a 7ª edição do evento está agendado entre os dias 20 e 27 de março de 2019. O homenageado desta edição será o músico, intérprete e compositor Carlos Alberto Lopes Barbosa, o Kaká Barbosa.

O evento deste ano, segundo a produtora ARTiKUL CJ, vai estar aliado à causa ambiental onde pretende passar mensagens e desenvolver algumas ações em prol do meio ambiente e neste âmbito estará associado ao Movimento ambiental 350 CV.

Como nas edições anteriores, o Grito Rock Praia 2019, terá como ponto alto da sua programação, o Show de Música com atuação de bandas nacionais e estrangeiras. “Além disso, o festival irá promover, também, intercâmbios entre artistas, workshops sobre instrumentos musicais, bem como atividades para o público mais jovem – o Mini Grito, que terá atuação de pequenos artistas e escolas de arte (música, dança e outras expressões artísticas) ”, escreve a mesma fonte num comunicado a que o NN teve acesso.

Este evento (o Mini Grito), á semelhança do que aconteceu no ano anterior, vai associar-se a uma escola, tendo em vista arrecadar fundos para a melhoria de condições dessa infraestrutura escolar. De referir que no ano passado, o Mini Grito foi realizado na Escola SOS “Hermann Gmeiner”, onde a receita arrecadada (100%) foi destinada á reabilitação da Biblioteca da referida escola.

Neste momento, a organização, a ARTiKUL CJ está a trabalhar nos últimos acertos com as bandas que irão participar no festival bem como na programação do evento, que terá uma semana de duração.

Lembra-se que o Grito Rock Praia teve a sua primeira edição em 2013, colocando Cabo Verde e África na Rota do festival Internacional de música alternativa.

Durante as seis edições anteriores passaram pelo Palco Grito Rock Praia 45 bandas de música aternativas, sendo 30 nacionais e 15 bandas de outros países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha, Alemanha e Equador. A realização do Grito Rock Praia pretende continuar a ser um espaço para o intercâmbio de artistas de música independente e alternativa de Cabo Verde e do mundo.

O Grito Rock é um festival colaborativo que surgiu no Brasil, como alternativa ao Carnaval.Atualmente, é realizado anualmente em centenas de cidades em mais de 40 países, entre fevereiro e março, contemplando outros estilos e linguagens artísticas que não só o rock e a música. O Grito Rock tornou-se numa plataforma de rede para incentivo à circulação de artistas e a democratização de tecnologias sociais na área da produção cultural.