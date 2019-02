Ary Morais em digressão pela Noruega com o seu “Vibrações Quentes no Inverno”

31/01/2019 14:42 - Modificado em 31/01/2019 14:42

Ary Morais inicia a sua digressão pela Noruega, esta sexta-feira, 1 de fevereiro, no Teatro de Konsberg. A seguir nove cidades norueguesas recebem o músico cabo-verdiano entre fevereiro e abril de 2019.

De acordo com a comunicação do artista, a nova digressão de Ary Morais pela Noruega foi programada para passar pelas cidades Kongsberg, Fredrikstad, Nøtterøy, Porsgrunn, Kristiansand, Oslo, Ås, Sandnes, Narvik e Drammen.

O espetáculo intitula-se “Vibrações Quentes no Inverno” um projeto musical que visa criar o diálogo e estimular a criatividade, bem como apresentar uma mistura “bem-sucedida de ritmos de Cabo Verde” com influências da música norueguesa, durante o Inverno na Noruega.

Este projeto conta, ainda, com o apoio cultural do Conselho das Artes da Noruega (Kulturrådet) e do Creos vederlagsfond.

Ary Morais já conta com três trabalhos no mercado, o primeiro “Ka Bo Bay Embora” editado em 1999 e o segundo “Abraço Tradicional” de 2008 e “Sonho Cabo-verdiano” de 2014.

É de realçar que Ary Morais estreou-se na cena musical aos 15 anos, na ilha da Boa Vista, tendo atuado no Festival da Praia de Cruz de 1990.

Mais tarde, passou a marcar presença em alguns em alguns eventos culturais em São Vicente.

Em 1995, o boavistense viajou para Noruega, país onde reside e tem sido convidado a participar em diversos festivais.