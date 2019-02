O Gmail terá em breve uma nova ‘cara’

31/01/2019 12:25 - Modificado em 31/01/2019 12:25

A mais recente atualização introduz um novo design.

AGoogle lançou uma nova atualização para a sua app de e-mail, o Gmail, que introduz um novo design baseado no seu conhecido tema ‘Material’.

O design, disponível na versão web desde abril de 2018, está agora a ser lançado tanto para Android e iOS e apresenta um aspeto mais limpo e sem a caraterística barra vermelha no topo do ecrã. De resto, tudo se encontra exatamente como se lembra de modo a não alienar os utilizadores.

A atualização do design da Google tem-se feito sentir em praticamente todas as apps e serviços da tecnológica de Mountain View, numa iniciativa que tem em vista unificar os respetivos princípios visuais.

Conta o The Verge que a atualização deverá ser lançada gradualmente de acordo com as fabricantes e diferentes modelos de smartphones.