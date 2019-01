Quatro “sanvincentinos” convocados para a seleção nacional de sub-19

16/01/2019 01:51 - Modificado em 16/01/2019 01:51

Fabrício Lopes do Ponta d´Pom, Bruce, Anderson Gomes e Kelvin Dias do Batuque FC, foram convocados pelo seleccionador Lito Aguiar, para a seleção de sub-19, tendo em vista os jogos amigáveis com Portugal nos dias 28 e 30 do corrente, em território português.

O avançado Bruce, melhor marcador do último campeonato regional de São Vicente ao serviço do Derby FC, é um dos destaques da convocatória de Lito Aguiar. Neste arranque do campeonato regional, agora ao serviço do Batuque, Bruce leva 3 golos marcados em cinco jornadas. Após um arranque em falso no novo clube o jogador, sem golos, o jogador marcou dois golos no último fim-de-semana, na goleada sobre o Farense por 4-0

Já Anderson Gomes, ou “Cavol”, também dos axadrezados, mas dos sub-17, dispensa apresentações, ele que foi um dos destaques de Cabo Verde, nos jogos da CPLP, disputados em Julho de 2018, em São Tomé e Príncipe, onde a seleção de sub-16 conseguiu a medalha de prata. Também foi um dos protagonistas maiores da seleção de sub-17 que no mês de Setembro do mesmo ano disputou a qualificação para a CAN 2019 da categoria, onde a seleção caiu nas meias-finais, frente ao Senegal.

Natural da ilha da Boavista, o jovem Kelvin Dias ou “Djack”, tanto poderá desempenhar as funções de defesa central como médio defensivo, tendo já actuado em alguns encontros pela equipa principal do Batuque FC na presente época.

Por fim, Fabrício Lopes, é jogador do Ponta d`Pom, clube que milita na segunda divisão de São Vicente. O extremo, mesmo pouca estatura, é conhecido por ser um jogador extremamente rápido e tecnicista e que tem ajudado a equipa do Ponta d´Pom, comandada por Piki, nesta sua trajectória pela segundona de São Vicente. Um jogador a ter em atenção, sendo considerado como uma das promessas do futebol na ilha de S. Vicente.

A lista completa dos convocados de sub-19 vai ser divulgada esta quarta-feira, pelo seleccionador nacional das duas categorias, Lito Aguiar.

Segundo um comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na lista dos convocados para estas duas selecções jovens nacionais “estarão jogadores de quase toda a diáspora”.