Comando da 1ª Região Militar condecorado com Primeira Classe da Medalha de Estrela de Honra

16/01/2019 01:32 - Modificado em 16/01/2019 01:32

O Presidente da República, no âmbito das comemorações do 52º aniversário, confere às Forças Armadas de Cabo Verde a Primeira Classe da Medalha de Estrela de Honra, em reconhecimento do contributo na melhoria das condições de vida da população, na defesa e segurança do país, bem como nas missões de busca e salvamento e outras realizações de interesse público.

Condecoração dessa instituição castrense que no entender do Chefe do Estado-Maior das FA, Anildo Morais, é uma decisão que demonstra a consideração do Presidente da República e Comandante Supremo das FA pela instituição militar e pelo facto, deste estar atento ao reconhecimento que a instituição tem merecido dos cabo-verdianos.

Um reconhecimento que, segundo o CEMFA, mostra que o país cada vez mais precisa das FA com capacidade de dissuasão e pronta-resposta.

Durante o acto solene que marcou as celebrações do 52º aniversário das Forças Armadas, o Chefe de Estado Maior condecorou dez militares com os três graus da Medalha de Comportamento Exemplar e outros 29 com os três graus da Medalha de Serviços Relevantes.

Após a cerimónia oficial, testemunhada, entre outros, pelo ministro da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares e pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, seguiu-se o desfile da força militar por algumas artérias da cidade.