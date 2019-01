Seleccionados 7 dos 10 projectos submetidos para apoio à produção audiovisual

16/01/2019 01:23 - Modificado em 16/01/2019 01:24

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) divulgou nesta terça-feira, os vencedores do primeiro edital para apoio à produção individual em Cabo Verde. Dos dez projectos submetidos a concurso sete foram seleccionados.

Conforme informa a Associação, três projectos foram eliminados por não preencherem os requisitos, sendo um da cidade do Mindelo e os restantes dois da Cidade da Praia.

Os projectos seleccionados são os seguintes: “Nós povo das ilhas” de Elson Santos; “As aventuras de Manel e Blimunde” de Jaime Magalhães; “E Quem Cozinha?” de Samira Vera Cruz; “Inimigo Público nº 1” de Mário Almeida; “A Fita Cor de Rosa” de Odair Varela Rodrigues; “Titio na Areia” de João Paradela e “A Problemática da Apanha de Areia na Ilha de Santiago” de Ercie Chantre, Eder Savy e Bruno Quebra.

Os projectos são de ficção, documentário e animação e, de acordo com ACACV, todos os seleccionados têm o prazo de um ano para entregarem os trabalhos.

O concurso foi lançado a 19 de Outubro do ano passado pela ACACV e visa apoiar com um montante de 300 contos oito produtores de cinema e do audiovisual cabo-verdianos. O concurso foi destinado aos produtores, realizadores, autores, argumentistas e empresas de produção e eram elegíveis projectos ligados à ficção, documentário, telefilme, animação e série de televisão.

Depois do anúncio oficial dos vencedores de 2018, vai ser lançado o segundo edital de apoio a curtas-metragens, em que para este ano será reduzido o número de beneficiados, de oito para seis, mas, por outro lado, será aumentado o valor do apoio de 300 para 500 contos.