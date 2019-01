PR condecora Morgadinho

O Presidente da República condecorou ontem , no Mindelo, com a medalha de Primeiro Grau da Ordem do Dragoeiro o músico e compositor Morgadinho.

Jorge Carlos Fonseca garantiu ter sido uma “decisão simples a de condecorar com o Primeiro Grau da Ordem do Dragoeiro o Morgadinho devido ao se percurso e com a contribuição que deu à música e à cultura de Cabo Verde.

O homenageado disse que “Mas, eu quando comecei a tocar nunca pensei em ser homenageado, nunca me passou pela cabeça. Mas, a dado momento vi que havia alguns jovens a serem homenageados e então pensei com os meus botões, Morgadinho se tem homenagem então põem-te na fila”

O trompetista e baixista Morgadinho, de nome próprio de Joaquim Almeida é considerado um dos grandes nomes da música cabo-verdiana, tendo editado dois discos a solo, e que entre os seus temas mais conhecidos estão “Um Criol na França”, “Cabo Verde One 2000”, “Um Página Voltod”.

Fonte: Inforpres