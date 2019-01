Nove anos depois Cabo Verde volta a ter um árbitro numa fase final de um CAN

16/01/2019 00:30 - Modificado em 16/01/2019 00:30

O árbitro assistente Luís Fernandes Barbosa, de 38 anos, foi escolhido pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para estar presente no CAN Sub-20 que realiza-se de 02 a 17 de Fevereiro no Níger.

Esta nomeação chega 9 anos depois de Manuel Duarte ter estado presente numa fase final do CAN. Desde então, nenhum árbitro cabo-verdiano tinha sido chamado para tão prestigiada prova.

Luís Fernandes Barbosa participou em 2017 no Torneio de clubes Campeões da Zona A e B, em Abril, no Senegal e no mesmo ano esteve no WAFU Gana, em Setembro. E em 2018 fez formação de árbitro elite A, no Cairo.

No CAN, desta categoria, estão as selecções de Nigéria, África do Sul, Burundi, Níger, Gana, Burkina Faso, Mali e Senegal.

Uma outra competição internacional que terá a presença de uma equipa de arbitragem de Cabo Verde, é a Taça das Confederações, na fase de apuramento, onde o Asante Kotoko (Gana) recebe o Cotonsport (Camarões), no jogo da segunda mão da prova.

O árbitro principal desta partida, a realizar-se no dia 20 de Janeiro, é Fabrício Duarte que será coadjuvado por Wilson Fernandes e Yaya Issa Yaya (Tchade) sendo António Rodrigues o quarto árbitro.