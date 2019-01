Papalele nos sub-20 de Cabo Verde

O avançado internacional cabo-verdiano do CS Mindelense, Hélio “Papalele” Silva, é um dos jogadores chamados pelo seleccionador nacional de sub-20, Lito Aguiar, para os jogos amigáveis com Portugal nos dias 28 e 30 do corrente, em território português.

Regressado recentemente da França, onde esteve a fazer testes durante o mês de Dezembro de 2018, na equipa do LOSC Lille, Papalele faz agora parte dos convocados da selecção de sub-20 para os jogos amistosos frente a selecção portuguesa da categoria.

Ainda a entrar no ritmo do campeonato regional de São Vicente, após o interregno, mesmo sem nenhum golo ainda apontado no regional, o jogador não parece ter perdido a pedalada, e foi decisivo na vitória do fim-de-semana no clássico com a Académica por 2-0, na qual serviu de feição Larry para o segundo golo da sua equipa, e que valeu liderança isolada a prova.

Créditos que dá ao 10 encarnado a chamada para a seleção de Sub-20 de Cabo Verde e caso venha a ser utilizado por Lito Aguiar será uma estreia absoluta com a camisola dos Tubarões Azuis.

A lista completa dos convocados de sub-20 vai ser divulgada esta quarta-feira, pelo seleccionador nacional das duas categorias, Lito Aguiar.

A selecção de Cabo Verde de futebol de sub-20 defronta a sua congénere de Portugal no dia 30, pelas 18:00 (17:00 de Cabo Verde) no Estádio Municipal José Santos, na Covilhã.

O estágio de concentração inicia-se no dia 27 de Janeiro.