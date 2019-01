Três crianças morreram nos EUA depois de se fecharem em arca frigorífica

16/01/2019 00:02 - Modificado em 16/01/2019 00:03

Crianças tinham 1,4 e 6 anos.

Três crianças da cidade de Live Oak, na Florida, morreram este domingo depois de, acidentalmente, se terem fechado dentro de uma arca frigorífica.

Segundo a Fox News, as crianças de 1, 4 e 6 anos estavam a brincar na rua quando decidiram colocar-se dentro de uma arca que se encontrava no quintal da sua casa. O eletrodoméstico teria sido entregue há alguns dias na residência mas, por motivos ainda desconhecidos, ainda não tinha sido levado para o interior da casa.

As crianças estavam acompanhadas por uma mulher adulta que se ausentou para ir à casa de banho na altura do incidente. Quando chegou à rua percebeu que as crianças tinham desaparecido e acordou outro adulto que estava no interior da casa para a ajudar a encontrar as crianças.

As crianças foram encontradas entre 30 a 40 minutos depois, já inconscientes. Foram realizadas manobras de reanimação mas já nada havia a fazer.

A polícia está a investigar o caso, mas alega que não estão a ser ponderadas motivações suspeitas na morte dos menores.