Fundador da Associação “Água para Viver” galardoado com Medalha de Mérito Altruísta

15/01/2019 15:40 - Modificado em 15/01/2019 15:40

O Governo de Cabo Verde condecorou esta segunda-feira, 14, com o Segundo Grau da Medalha de Mérito Altruísta, o cidadão Hans Kramer, um dos fundadores e cofinanciador da Associação Água para Viver, sediada na ilha do Fogo.

A cerimónia aconteceu na Holanda e foi presidida pelo diplomata José Filomeno, Embaixador de Cabo Verde em Bruxelas.

A homenagem é um reconhecimento do seu longo trabalho social, de uma forma voluntária e com espírito de serviço público, em diversas áreas, como na educação, saúde, no desporto, na segurança e na formação.

Enquanto fundador e cofinanciador da Associação “Água para Viver” tem contribuído e desenvolvido um trabalho “árduo” nos últimos quarenta anos em prol dos cabo-verdianos, de Cabo Verde, e particularmente da ilha do Fogo.

Assim, o Governo entende que é de” inteira justiça e agrado”, galardoar com o Segundo Grau da Medalha de Mérito Altruísta, a contribuição de forma inegável à causa pública, em prol de jovens, idosos, carenciados e doentes, durante vários anos, demonstrando sempre em “cada gesto, cada ação, o espírito de família e de cabo-verdianidade. É por isso, merecedor de “reconhecimento público” de todos os cabo-verdianos e de Cabo Verde.

Hans Kramer, originário de Holanda, é cidadão cabo-verdiano honorário, um dos fundadores da Associação Água para Viver, membro da direção, assumiu o cargo de tesoureiro e, é também o seu cofinanciador. Kramer sempre se destacou como um homem atento e conhecedor da realidade cabo-verdiana, percebendo o alcance e a importância das suas ações.