Semana da República avança com três conferências sobre paz e democracia

15/01/2019 15:32 - Modificado em 15/01/2019 15:32

A VIII Semana da República contínua esta terça-feira, 15, na Cidade da Praia, com a realização da primeira das três conferências sobre a «Construção da Paz e da Democracia», fomentada pela Presidência da República, no Palácio do Platô, na Cidade da Praia.

De acordo com o programa, o encontro de hoje arranca às 17 horas, no Palácio de Platô. «Revisitar a História – Do Povoamento à Construção da Nação – Uma etnografia histórica da Liberdade» é um dos temas a ser desenvolvido por António Correia e Silva, além de «Cabo Verde – A edificação do Estado, entre a sobrevivência e a afirmação no concerto das Nações». Já o Combatente da Liberdade da Pátria Carlos Reis vai dissertar sobre o item «Cabo Verde, a luta pela libertação nacional – Contribuições e impasses».

Para o dia 17 de Janeiro, às 09 horas, na Escola Secundária Eugénio Tavares, em Nova Sintra – Ilha Brava, está agendada a segunda conferência, com o tema «Democracia e desenvolvimento». O conferencista vai ser o Presidente da República Jorge Carlos Fonseca.

No dia seguinte, 18, às 17 horas, vai estar ainda em debate, no Palácio do Presidente, o tópico «Edificar a Democracia – A Comunicação social e os principais desafios do sistema democrático no mundo». Tem como orador principal Wlodzmier J. Szymaniak. A mesma vai também reflectir sobre «O Ressurgimento do populismo: Conceito, natureza e riscos» com Crisanto Barros e «Os desafios da Democracia cabo-verdiana», com António Gualberto do Rosário.