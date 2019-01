“Le Figaro “coloca Cabo Verde no primeiro lugar de 12 destinos a visitar em 2019

10/01/2019 22:51 - Modificado em 10/01/2019 22:51

O jornal francês “Le Figaro” coloca o arquipélago de Cabo Verde num leque de 12 destinos a visitar no ano 2019 e recomenda os seus leitores a visitarem as ilhas.

A publicação elegeu Cabo Verde como um dos 12 melhores destinos a visitar ou revisitar no ano que agora iniciou e descreve que a beleza das ilhas advém da sua origem vulcânica, tendo ainda áreas de “vegetação exuberante” e com um clima ameno.

Na sua edição do dia 07, aquele online escreve que Cabo Verde “abre, ainda mais” ao turismo, isentando os cidadãos provenientes da União Europeia, incluindo a França, de vistos de entrada no arquipélago para turismo, recordando que as estadias isentas são de até 30 dias.

A par de Cabo Verde, que aparece como o primeiro destino a visitar, a nível mundial, o jornal elenca 11 outras propostas aos seus leitores, sendo as ilhas cabo-verdianas a única proposta referenciada em toda a África

Inforpress