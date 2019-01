S. Vicente: Campeonato Regional da 2ª Divisão arranca este fim-de-semana

10/01/2019 22:36 - Modificado em 10/01/2019 22:36

O Campeonato Regional de Futebol da 2ª Divisão em São Vicente, época 2018/19, arranca neste fim-de-semana. No Campeonato Regional “Segundona” participam seis equipas que disputam o título em 10 jornadas, distribuídas por duas voltas.

O Ribeira Bote, vencedor do Torneio Abertura, será certamente uma das equipas a lutar pela subida de divisão. Mas o equilíbrio que se verificou entre as equipas, espelhado na classificação final, deixa antever uma luta renhida ao longo da prova como de resto sucedeu com o Campeonato Regional de 2017/18 e o Torneio Abertura da presente época.

O vencedor da prova terá subida direta ao G-8 (1ª Divisão) enquanto o segundo classificado terá ainda de disputar uma Liguilha com o penúltimo classificado da 1ª Divisão.

Participam nesta competição as formações do Ribeira Bote, Falcões do Norte, São Pedro, Calhau, Amarante e Ponta d`Pom.

1ª Jornada do Campeonato Regional de Futebol da 2ª Divisão de São Vicente

Sábado 12 Janeiro às 12 horas Ribeira Bote x Calhau

Domingo 13 de Janeiro às 10 horas Amarante x Ponta d`Pom e às 12 horas São Pedro x Falcões do Norte