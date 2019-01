Praia: PJ detém mais um suspeito de co-autoria de homicídio de emigrante francês de 62 anos

10/01/2019 22:31 - Modificado em 10/01/2019 22:31

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca do Tarrafal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.

O suspeito foi detido pela Secção Central de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SCICCP) – Brigada de Prevenção de Homicídios, no bairro de Eugénio Lima, na Cidade da Praia.

Natural da ilha de Santiago, concelho da Praia, é suspeito da co-autoria de um crime de homicídio. Crime que ocorreu no dia 5 de Dezembro de 2018, no concelho do Tarrafal de Santiago.

De recordar que em Dezembro de 2018, a Policia Judiciária havia detido outros três suspeitos, tendo dois deles ficado em Prisão Preventiva e um sob TIR e Interdição de Saída do país.

A vítima, segundo a polícia de investigação era um emigrante reformado em França, de 62 anos, que sofreu agressões múltiplas e asfixia até a morte.

O suspeito, agora detido, foi repatriado de Portugal, em Setembro de 2018, após ter cumprido pena por crimes de roubo e assalto à mão armada, cometidos naquele país.