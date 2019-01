Mindelense defende a invencibilidade frente a Académica

10/01/2019 22:19 - Modificado em 10/01/2019 22:20

Disputa-se neste fim-de-semana a quinta jornada do campeonato regional de futebol de São Vicente, com o clássico entre Mindelense e a Académica do Mindelo no centro das atenções. O duelo entre os Leões da Rua de Praia e a “Micá” chega numa altura em que as duas equipas atravessam uma fase positiva no campeonato.

O pontapé de saída da jornada é dado no sábado, 12, com o encontro entre o Corinthians e o Salamansa. Depois, às 16 h. defrontam-se Batuque FC e o Farense, os vice-líderes ambos com nove pontos. Os axadrezados chegam a esta partida motivados pela vitória por 0-2 sobre o Salamansa. Por sua vez, os Leões de Fonte Filipe viram a sua série de 10 jogos sem perder, cair frente ao Mindelense, com uma derrota por 0-2. As duas equipas procuram não perder de vista o líder e este jogo espelha-se de grande importância para as suas aspirações.

O jogo maior está reservado para o domingo e é aquele que põe frente-a-frente os eternos rivais o Mindelense e Académica. O CS Mindelense após vencer o Farense por 0-2 na jornada passada, além de subir à primeira posição, conservou o estatuto de ser a única equipa ainda invicta no campeonato regional de São Vicente, somando agora 10 pontos.

Um estatuto esse que certamente pretenderá manter frente a Académica. uma equipa que a par dos encarnados passa por uma fase positiva no campeonato. Os comandados de Pepa Ramos, depois da derrota na primeira jornada com o Farense por 1-0, partiram para uma série de três jogos sem perder, e somam 7 pontos na tabela classificativa, menos três do que o líder.

A goleada imposta ao Derby por 4-1 é a prova maior de que os Estudantes estão com a moral em alta. Como tal este embate frente ao CS Mindelense vem em boa hora e será um teste às reais capacidades da equipa na luta pelo título regional que já lhe foge há vários anos.

No Torneio Abertura as duas equipas não foram além de um empate a zeros, na 3ª jornada. Jogo que promete certamente agitar o Estádio Adérito Sena. Antes e como aperitivo teremos um Derby-Castilho.

Quadro completo de jogos da 5ª jornada:

Sábado às 14 horas, Corinthians x Salamansa e às 16 horas, Batuque x Farense

Domingo às 14 horas, Derby x Castilho e às 16 horas, CS Mindelense x Académica