Cabo Verde rumo à concretização do Mercado Comum das Artes, Cultura e Indústrias Criativas da CPLP

10/01/2019 14:08 - Modificado em 10/01/2019 14:08

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, em representação do Governo apresentou na manhã desta quarta-feira (09 de janeiro), em Lisboa, em linhas gerais, o projeto de criação do Mercado Comum das Artes, Cultura e Indústrias Criativas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.

De acordo com nota de imprensa, a que o NN teve acesso, esta diz que a apresentação foi feita durante um encontro de socialização da proposta de Cabo Verde para a criação do mercado comum de artes, cultura e indústrias criativas no âmbito da presidência cabo-verdiana entre o MCIC, os presidentes da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa – UCCLA – a Embaixada de Cabo Verde em Portugal e as câmaras de Cascais, Almada, Oeiras, Sintra e Lisboa.

Segundo o governante, este projeto assenta-se na mobilidade dos criadores, das suas obras, na criação de uma fiscalidade que permita a formalização das suas carreiras e a facilidade de criação de um mercado real onde as transações culturais possam ser mensuráveis e contabilizadas no PIB dos países da CPLP.

As câmaras municipais presentes congratularam-se com a realização do encontro e pelo envolvimento das mesmas no plano de atividades e na concretização da agenda da presidência da CPLP de Cabo Verde.

Os presidentes das respetivas câmaras e representantes tiveram a oportunidade de apresentar ao MCIC as linhas mestras da sua programação cultural, dos seus respetivos municípios e dialogar com o governante sobre as possibilidades de alargar essa cooperação.

Do encontro ficou o compromisso da parte do MCIC de realizar o mapeamento exaustivo dos criadores e das iniciativas culturais em cada um dos países, no sentido de ter uma real consciência das possibilidades de programação cultural existente no espaço CPLP.

Este foi o primeiro passo de um longo processo de aproximação da CPLP às populações e de uma tentativa de dar conteúdo ao conceito de comunidade. A reunião dos ministros da Cultura da CPLP irá acontecer ainda no primeiro semestre de 2019 e deverá produzir resoluções concretas para o setor da cultura durante a presidência cabo-verdiana da CPLP.