Gelson Martins com dificuldades em se impor no Atlético de Madrid poderá sair já no mercado de Janeiro

10/01/2019 13:20 - Modificado em 10/01/2019 13:20

O extremo luso cabo-verdiano, Gelson Martins tem sentido dificuldades para singrar no clube madrileno, pelo que poderá estar de saída do Atlético Madrid, poucos meses depois de ter assinado pela equipa espanhola a custo zero, após rescindir unilateralmente o contrato com o Sporting.

De acordo com a Cadena COPE, o emblema “colchonero” tem em mãos ofertas de clubes “importantes” no panorama do futebol europeu e está “próximo” de acertar a venda do jogador já na janela de mercado de Janeiro.

O jogador de 23 anos, tem sentido dificuldades em afirmar-se sob o comando de Diego Simeone. Na presente época, leva um golo marcado em 12 jogos oficiais pelos madrilenos. Ainda nesta quinta-feira, será submetido a intervenção cirúrgica para corrigir um problema respiratório.

No entanto nesta quinta-feira, a imprensa internacional destaca que, o acordo entre os madrilenos e a SAD verde e branca, que permitia o pagamento de uma indemnização ao clube de Alvalade, caiu por terra após o Frederico Varandas, considerar a proposta de 15 milhões de euros insuficientes e as posições entre os dois clubes extremaram-se. Sem acordo, o Sporting vai recorrer à via jurídica para exigir 105M€ ao Atlético de Madrid.

Segundo informações veiculadas, a atual direcção até estava disposta a baixar as exigências de Sousa Cintra (pedia 40M€) e aceitava negociar por uma verba entre os 20 e os 30M€, mas, quiçá, fruto de uma primeira metade de época aquém das expectativas, os ‘colchoneros’ não se mostram disponíveis para avançar com mais que 15M€ pelo internacional português. Este assunto só deverá ficar mesmo resolvido nos tribunais.