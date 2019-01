Ribeira Grande: homem pôs termo a vida em Pinhão

10/01/2019 13:13 - Modificado em 10/01/2019 13:13

Francisco Domingos Nicolau, de 51 anos de idade, foi encontrado morto dentro de uma casa de palha que tinha construído na sua propriedade, numa ribeira chamada “Rbera Estret” em Pinhão da Costa Leste em Ribeira Grande, Santo Antão. O caso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira.

Segundo informações recolhidas por este Online, o homem terá saído de casa por volta das 1 hora desta madrugada, tendo a mulher do mesmo, Maria Joana da Luz, accionado pelo auxílio das pessoas, devido a forma que o malogrado saiu da sua residência, e encontraram-no já sem vida pendurada pelo pescoço com uma corda.

As autoridades foram accionadas ao local, onde puderam constatar a veracidade do facto. Neste momento, estão a ser feitas as diligências, para se saber os motivos que levaram Francisco a pôr termo a sua própria vida.

Este é um caso marcante e que deixa a comunidade de Pinhão, envolto em estado de choque, pois segundo as pessoas abordadas pelo NN, o falecido se tratava de uma pessoa exemplar, amigo de todos e que sempre tinha um sorriso no rosto, e que transmitia a sua alegria a todos.