Piso do Polidesportivo Oeiras reabilitado

10/01/2019 13:03 - Modificado em 10/01/2019 13:03

O Polivalente Oeiras na cidade do Mindelo, São Vicente, vai ter piso novo, com as obras de reabilitação co-financiadas pelo Ministério do Desporto, Direcção Geral dos Desportos e Câmara Municipal de São Vicente, orçadas em 2.300 contos. As obras arrancaram nesta semana, com duração prevista de dois meses.

Segundo a DGD a empreitada incluirá substituição de peças danificadas, limpeza do piso, com batumação feita com cola e verniz, lixa, pintura e vernizagem e será executada pela empreiteira Mestre Pulu.

Esta é de resto, boas notícias para os amantes do dos desportos de salão da ilha do Monte Cara, que há muito tempo já vinham reivindicando a requalificação daquele espaço.

A mesma fonte assegura que esta iniciativa está inserida na política do Executivo de aproximação das autarquias e no quadro da requalificação do parque desportivo nacional, em relação ao qual tem havido um forte esforço do MD/DGD no sentido de, tanto melhorar as infra-estruturas existentes, como a edificação de novas infra-estruturas.

Entre alguns projectos recentes, em curso, concluídas ou mesmo em fase de lançamento, com o financiamento total ou parcial do MD/DGD estão também a requalificação do Estádio Adérito Sena, com a parceria entre a DGD e a FIFA, a reabilitação e arrelvamento do Campo de Lém, em São Filipe do Fogo ou a requalificação recente do Gimnodesportivo Vavá Duarte.

As reabilitações do Clube Académico do Sal e o seu centro de treinamento, dos clubes de ténis do Mindelo e do Castilho, da sede do Barreirense do Maio, da sede do Beira-Mar, assim como reabilitação de infra-estruturas desportivas em São Domingos, no Paúl, no Maio são alguns outros exemplos.

De acordo com a Direcção Geral dos Desportos tudo isto está assente em coerência de visão de desenvolvimento do desporto, enquanto factor relevante para a economia e o desenvolvimento social do país.