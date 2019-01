Estrelas-do-Mar ensaios começam a 2 de Fevereiro

9/01/2019 16:03 - Modificado em 9/01/2019 16:04

O grupo carnavalesco Estrelas-do-mar, depois de toda a polémica instalada a volta do assunto, desfilar ou não no desfile oficial da terça-feira de carnaval, vai desfilar em pé de igualdade com os restantes grupos oficiais do carnaval de São Vicente. No entanto de fora fica o grupo Vindos do Oriente, por decisão da sua direcção.

Estrela-do-Mar, pelo seu historial e contributo ao carnaval de São Vicente, está de volta, no Carnaval 2019, para celebrar os seus 45 anos de existência. Isso porque agremiação carnavalesca completa, no dia 4 de Março, quatro décadas e meia.

De acordo com a LIGOC, a sua entrada na associação dá-se enquanto sócio benemérito, que é uma categoria que se destina a grupos ou personalidades individuais que deram um incontestável contributo para o nosso Carnaval, como é o caso em questão.

E para assegurar a sua participação nos desfiles oficial, o grupo, segundo a LIGOC apresentou um “projeto nos mesmos moldes daqueles que foi apresentado pelos restantes grupos. Consistente e que dá garantia de um bom desfile”. E que “teoricamente é um projeto que dá confiança à capacidade do Estrelas-do-mar apresentar e sair com os restantes grupos.

Para a direcção do Estrelas do Mar esta é uma boa decisão realçando, no entanto, que o processo não foi fácil.

Resolvidas todas as questões e com carta-branca da Liga, o grupo diz que quer brincar o carnaval e “com certeza São Vicente ganha com isso também”. A festa do Rei Momo é uma das maiores manifestações culturais e conforme Luís Gonçalves, “é a manifestação maior de Cabo verde e seria triste se o Estrelas do Mar não participasse”.

No dia 02 de Fevereiro, conforme a organização, o grupo irá começar os ensaios para o grande regresso ao sambódromo do Mindelo.

Outros grupos

O grupo Monte Sossego vai apresentar no carnaval 2019 o enredo “O meu Carnaval é uma novela” e com isso conta colocar 1300 foliões no sambódromo do Mindelo, suportados por uma bateria composta por 110 ritmistas.

Por seu lado, o grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte apresenta este sábado, 12 de Janeiro, o seu enredo para o Carnaval 2019. O grupo irá ainda apresentar a família real do carnaval, e a rainha de bateria.

O grupo recreativo Flores do Mindelo vai homenagear a cidade do Mindelo no Carnaval 2019 com o enredo: “Mindelo: Um monte com cara de gente e um monte de gente cara”, da autoria de Emanuel Ribeiro. O enredo é dedicado aos 140 anos desta cidade.

A Escola de Samba Tropical no seu enredo vai contar a estória do “Bói Blimundo” em 16 alas e um andor grande. A música oficial da escola é da autoria da dupla João Carlos (Jotacê) e Anísio Rodrigues e intitula-se “Pulá Lagód” e a música oficial para a edição de 2019 do carnaval mindelense.

De recordar que em 2019, a terça-feira de carnaval calha a 5 de março.

EC