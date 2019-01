Porto Novo: Algumas famílias de fracos recursos terão residências reabilitadas

Serão trinta e duas moradias que serão requalificadas no Concelho do Porto Novo, Santo Antão, e que se vão juntar a outras 33 casas, reabilitadas no ano passado no concelho e no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRAA), financiado pelo Governo.

O PRAA prevê que até 2020 irá recuperar mais 150 moradias sociais neste município, num investimento a rondar os 50 mil contos.

Estas 32 moradias pertencentes a famílias de fracos recursos, começaram a ser recuperadas em Dezembro, devendo ficar prontas ainda no decorrer dos primeiros três meses deste ano.

A reabilitação de habitações degradadas tem centrado as intervenções da câmara municipal e do Governo, nos últimos dois anos, período em que, segundo o edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, foram recuperadas mais de 460 casas.

Até 2020, tanto através do PRAA, como dos programas a cargo do município, pelo menos, mais 400 habitações deverão ser reabilitadas no Porto Novo, segundo a edilidade.