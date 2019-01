Organização dos Jogos Africanos de Praia Sal 2019 reúnem-se no Sal durante dois dias

9/01/2019 00:36 - Modificado em 9/01/2019 00:37

O Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia (COJAP) reúne-se esta quarta e quinta-feira, na ilha do Sal, com pontos focais das 17 instituições que integram a Comissão Técnica de Acompanhamento do evento.

Santa Maria, mais precisamente o Hotel Mélia Sol, que será a sede da Vila Olímpica, recebe esta reunião que contará com a presença de representantes do Ministério da Defesa, do Interior, da Saúde, das Infra-estruturas, Finanças, Cultura, Educação, da Alfandega, da Câmara Municipal do Sal, da Polícia Nacional, das Forças Armadas, do Fundo do Turismo e da Cabo Verde Tradelnvest.

Segundo a organização do evento, esta será um momento para apresentar os jogos de acordo com uma abordagem específica de cada uma das áreas de intervenção incluídas no Plano Directo, que é o documento estratégico que delineou todas as acções referentes à realização deste evento.

De realçar que, esta reunião acontece quando faltam apenas seis meses para o início da competição. Na prova que decorre de 14 a 23 de Junho vão estar presentes atletas de 11 modalidades ligadas ao mar, provenientes de 54 países do continente africano.

A comissão de acompanhamento dos Jogos Africanos de Praia-Sal 2019 é um órgão colegial de funções consultivas e de apoio e participação na definição das actividades do COJAP, comissão que é presidida por Filomena Fortes, Presidente do Conselho Directivo do COJAP.