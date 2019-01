Egipto é o palco escolhido para receber a CAN’2019

9/01/2019 00:28 - Modificado em 9/01/2019 00:28

A Federação Egípcia de Futebol anunciou esta terça-feira, 08, que vai acolher a competição, isto numa altura em que a Confederação Africana de Futebol (CAF) estava sem soluções e já pensava na Europa, como a alternativa à realização da prova. O Campeonato das Nações Africanas (CAN) disputa-se entre 15 de junho e 13 de julho.

O CAN 2019 estava inicialmente agendada para se realizar nos Camarões mas a CAF, por considerar que não estavam reunidas as condições de segurança devido aos conflitos armados com o Boko Haram e com um grupo separatista da Ambazonia, região do sul do país.

Após esta decisão o organismo responsável pelo futebol no continente africano decidiu abrir uma nova fase de candidatura. Na altura especulou-se que Marrocos estaria na disposição de organizar a prova, hipótese logo desmentida por Rachid Talbi Alami ministro do desporto marroquino. Daí ter-se aventado uma solução à adoptada pela CONMEBOL com a Taça Libertadores: organizar o torneio num país europeu.

Posteriormente, tanto a África do Sul como o Egipto avançaram com as suas candidaturas e em votação realizada nesta terça-feira os egípcios levaram a melhor obtendo 16 votos a favor, contra apenas um voto obtido pelos sul-africanos. Fica assim desfeito o impasse: o CAN 2019 realiza-se em África, mais concretamente no Egipto.