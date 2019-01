CVMA 2019 agendado para o mês de Maio, para que a organização possa ter mais tempo para escolher os pré-nomeados

A organização do Cabo Verde Music Awards (CVMA) by Unitel T+ anuncia que a IX Gala do certame, inicialmente agendada para Março de 2019, será realizada no mês de Maio.

De acordo com a organização, o adiamento revelou-se um imperativo diante do facto de que 2018 foi um ano de fortes produções musicais – até mês de Dezembro, o que requer mais tempo para as comissões regionais poderem fazer uma melhor análise e escolha dos temas e artistas que integrarão a lista de pré-nomeados.

“Face a esta necessidade de tempo extra, a organização dos CVMA decidiu reprogramar a Gala para o mês de Maio de 2019”, lê-se na nota.

A nova equipa de produção anuncia ainda que o músico Mário “Russo” Bettencourt é o presidente do júri, pelo segundo ano consecutivo, e vai coordenar as comissões regionais e central responsáveis pelas nomeações.

Fazem parte das Comissões Regionais o DJ Vavá (África), Rosy Tavares (Estados Unidos América), Carlos Pedro (Europa Ocidental) e o DJ Nos Manera (Europa Central e Leste). Já a Comissão Central integra o DJ Pensador (Cabo Verde), o DJ Vavá (Cabo Verde), Aleida Monteiro (Unitel T+) e Adilson Gomes (MCIC).

A organização dos CVMA avança ainda que está já a preparar “a grande festa da X edição do evento, ano 2020. No entanto, para 2019, pretende realizar, igualmente, uma “grande e notável gala”.