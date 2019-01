Porto Novo: Ribeira das Patas quer ser contemplada em 2019 com projetos fulcrais para o desenvolvimento

8/01/2019 14:33 - Modificado em 8/01/2019 14:34

A vila da Ribeira das Patas, situada no concelho do Porto Novo, Santo Antão, com uma população de cerca de três mil habitantes aspira, em 2019, por projetos considerados fulcrais como são os casos do Centro de Saúde, o reordenamento da bacia hidrográfica e a extensão da rede de água.

Elevado à condição de vila em 2015 Ribeira das Patas – conforme a associação para o desenvolvimento integrado dessa localidade – já necessita de um centro de saúde com médico residente. Esta tem a esperança em que o projeto, já anunciado pelo Governo, possa avançar ainda em 2019.

Por sua vez, a edilidade portonovense compreende, igualmente, que a construção do centro de saúde constitui um desígnio não só da população da Ribeira das Patas, como de outras povoações como Alto Mira, Jorge Luís e Ribeira da Cruz.

A delegação municipal da Ribeira das Patas, também entende que os principais desafios dessa vila passam, também, pela extensão da rede de água domiciliária e reordenamento dessa bacia hidrográfica.

O centro de saúde da Ribeira das Patas faz parte de um pacote de investimentos no sector da saúde, na ordem dos três milhões de contos, que o Governo diz estar a negociar com os seus parceiros e que pode avançar até 2021.

A edilidade portonovense, no quadro do programa de investimentos municipais para este ano, pretende investir cerca de 14 mil contos na extensão da rede de abastecimento de água a Ribeira das Patas, contemplando as zonas mais altas, como Círio, Curral das Vacas, Lagoa e Catano.

O projeto de reordenamento da bacia hidrográfica da Ribeira das Patas, estimado em dois milhões de contos para um período de 15 anos, deve arrancar no decorrer deste ano, com investimentos na mobilização de água e correção torrencial.

Além disso, o arrelvamento do campo de futebol de Coice de Chã é um outro projeto já anunciado pelo Governo para Ribeira das Patas.