Jetstream32 realiza mais uma operação de evacuamento com sucesso

8/01/2019 14:29 - Modificado em 8/01/2019 14:30

A operação decorreu na segunda-feira, 07, com o aparelho a evacuar um paciente da ilha do Sal para o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

De acordo com uma nota da Guarda Costeira, o Centro de Conjunto de Salvamento (JRCC), foi solicitado na manhã de segunda-feira, pela Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, do Ministério da Saúde e da Segurança Social, pedindo a evacuação médica (MEDEVAC), da ilha do Sal para o Serviço de Urgências do Hospital Baptista de Sousa no Mindelo.

A evacuação foi realizada com sucesso, dentro dos parâmetros de segurança, ocorrendo o desembarque do paciente no Aeroporto Internacional Cesária Évora e encaminhado para a unidade hospitalar do Mindelo.O avião Jetstream 32 recorda-se, chegou a Cabo Verde a 27 de agosto do ano passado. Recorda-se que no decurso deste ano 2019, a aeronave já efetuou duas operações de evacuamento, o primeiro foi efectuado logo a 01 de Janeiro.