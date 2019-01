Campeonato Nacional de Sub-17 e Feminino: São Vicente recebe novamente a primeira fase das provas

8/01/2019 13:43 - Modificado em 8/01/2019 13:44

Á semelhança da época anterior o Estádio Municipal Adérito Sena, em Mindelo, vai receber a primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de sub-17 masculino e seniores feminino, com a realização dos jogos do Grupo do Norte, isto de acordo, com o sorteio realizado na tarde de segunda-feira na sede da FCF.

O nacional de sub-17 realiza-se entre 28 de Março e 06 de Abril, com as equipas divididas em dois grupos de seis equipas cada, obedecendo ao sistema de proximidade, com os jogos da primeira a fase a serem disputadas no Mindelo e na Cidade da Praia.

O grupo do Norte ficou constituído pelos campeões regionais de Santo Antão Norte, Sal e São Nicolau (A-1). Por sua vez, as equipas vencedoras dos regionais da Boavista, Santo Antão Sul e São Vicente compõem o subgrupo A-2.

Já no Grupo do Sul, à equipa detentora do título, o Esperança da Calheta (Santiago Norte), juntam-se aos campeões regionais de Santiago Sul e Brava (B1), ao passo que as equipas vencedoras dos campeonatos do Fogo, Maio e Santiago Norte formam o Grupo B-2.

A “final-four” vai ser disputada de 04 a 06 de Abril. Segundo a FCF será realizada em local a designar, mediante a apresentação de candidaturas das associações regionais interessadas.

No tocante a seniores feminino, o Campeonato de Cabo Verde será disputado de 05 a 13 de Julho. Mindelo e Cidade da Praia serão as cidades anfitriães da primeira fase. O local para a disputa da “final-four” fica em aberto, há espera da candidatura das associações.

Em consonância com o Campeonato Nacional de Sub-17, a primeira fase do nacional feminino, vai ser disputada no sistema de proximidade, com as equipas divididas em grupos de Norte (na cidade do Mindelo) e Sul (na Cidade da Praia).

O subgrupo A1 ficou constituído pelas equipas campeãs regionais da temporada 2018/19 das regiões desportivas do Sal, Santo Antão Norte e São Nicolau, ao passo que as equipas que vierem a conquistar os regionais de Santo Antão Sul, São Vicente se juntam as detentoras do título do Llana (Sal) no subgrupo A2.

O subgrupo B1 é constituído pelas campeãs regionais da Boa Vista, Santiago Norte e Brava, enquanto os representantes de Santiago Sul, Maio e Fogo vão partilhar o subgrupo B-2.

A prova inicia a 05 de Julho, com as campeãs regionais do Sal e Santo Antão Norte a inaugurarem o Grupo A, em São Vicente, ao passo que Boa Vista e Santiago Norte estreiam o Grupo B, na Cidade da Praia.