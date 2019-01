Primeiro-ministro realiza périplo pelos municípios de Santiago Norte com foco na dinamização da economia Local

7/01/2019 23:55 - Modificado em 7/01/2019 23:55

O Governo da IX Legislatura elegeu o Turismo como um dos pilares centrais da economia cabo-verdiana, uma peça chave para o relançamento do investimento privado, do emprego e do crescimento económico. A política para o Turismo está a ser recentrada numa nova dimensão e qualidade que ultrapasse o conceito setorial e atinja a multi especialização da economia cabo-verdiana.

Nesta perspetiva, o Governo está a priorizar a promoção das externalidades positivas do turismo abrangendo a agricultura, as pescas, a cultura e o desporto, assim como está a empenhar-se na eliminação das principais fraquezas deste setor apostando na requalificação urbana e saneamento. Com este propósito, é pretensão do governo a construção de um destino turístico em Santiago que seja sustentável e inclusivo, criador de emprego, especialmente para a juventude, rendimento e bem-estar para todos, dando especial atenção às condições para a dinamização da economia em STN e a participação dos diversos concelhos neste setor, em áreas como a agroindústria, turismo e pescas.

O Executivo pretende com isso, a articulação entre o Turismo, o motor do desenvolvimento de Cabo Verde, e os sectores tradicionais da economia nacional. Da mesma forma, busca a convergência entre o Programa de Reabilitação Urbana, em curso em todos os Municípios de Santiago, e um Programa de Fomento Empresarial que abranja todos os Municípios de Santiago, especialmente os de Santiago Norte.

Assim, em parceria com a Associação de Turismo de Santiago e as Câmaras Municipais dos seis Municípios de Santiago Norte, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inicia na terça-feira, 8 de Janeiro, e durante uma semana, um périplo aos respetivos concelhos, acompanhado de uma importante Delegação da qual fazem parte o Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, o Ministro do Turismo e Transportes, José da Silva Gonçalves, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e a Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva. Ainda fazem parte da Comitiva, o Presidente da Pró Empresa, Pedro Barros, o Presidente IEFP, Paulo dos Santos, o Presidente da Associação de Turismo de Santiago(ATS), Eugénio Inocêncio, entre outras personalidades ligadas à ATS.

Conforme programa apenso, o ciclo de visitas inicia-se, a partir das 10h00, por Santa Cruz, dia 8 de janeiro, passando por São Miguel, dia 9, Tarrafal, dia 10, Santa Catarina, dia 11, com término previsto para o dia 12, em São Salvador do Mundo e Órgãos.

Governo.cv