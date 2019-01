Oficializada a Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde

A criação da Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde (ATDCV), já está oficializada com a publicação no Boletim Oficial (BO), com grande destaque virado para a protecção dos seus direitos.

Conforme a publicação, de 04 de Janeiro, a ATDCV é criada sem fins lucrativos e destina-se a promover, dinamizar, apoiar e organizar serviços de apoio aos trabalhadores domésticos ou cuidadores. Estabelecer e reforçar laços entre entidades que trabalham ou se interessam no domínio na protecção dos direitos dos trabalhadores domésticos.

A associação pretende ainda promover acções de capacitação para melhorar a qualificação dos trabalhadores domésticos, em estreita cooperação com organismos nacionais ou internacionais.

O documento, refere ainda ao empoderamento das mulheres, promovendo a igualdade, assim como defender e condenar prática dos crimes de VBG contra trabalhadores domésticos.

Inforpress