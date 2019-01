PM : “Não nos sentimos afectados por ameaças para resolver coisas que não estejam ao alcance do país”

7/01/2019 23:25 - Modificado em 7/01/2019 23:26

O primeiro-ministro classificou de “normal em democracia” a contestação no país e afirmou que não se sente afetado por ameaças ou pressões para cumprir medidas com as quais não se comprometeu.

Ulisses Correia e Silva, que falava hoje aos jornalistas no final da cerimónia de apresentação de cumprimentos de ano novo do Governo ao Presidente da República, comentava assim protestos registados no país, nomeadamente em São Vicente, onde o movimento Sokols 2017 promoveu em dezembro uma Marcha da Indignação a exigir voos para esta ilha, ameaçando endurecer as formas de luta.

O primeiro-ministro disse que a contestação é “normal em democracia”.

“Vê-se nas televisões, por esse mundo fora, que o que há mais são manifestações. Não nos sentimos atingidos. Os que quiserem manifestar-se são livres de o fazer, desde que o façam nos termos de lei e nas regras da boa convivência democrática do país”, afirmou.

Sobre este movimento, que apoia também uma “manifestação pacífica” marcada para sexta-feira no Tarrafal, ilha de Santiago, Ulisses Correia e Silva referiu que o Sokols “tem uma forma muito própria de atuação”.

“Não sei se defende de facto propósitos de desenvolvimento, mas não nos sentimos afetados por ameaças nem qualquer pressão para resolver coisas que não estejam ao alcance do país, em primeiro lugar, nem ao alcance do nosso programa de desenvolvimento”, acrescentou.